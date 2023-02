Wagner-huurlingen maken bij Bachmoet plaats voor Russische elitetroepen

Diverse bronnen melden de nieuwe Russische slagkracht bij Bachmoet. Volgens pro-Russische lokale bronnen is de stad nu driekwart omsingeld door Russische troepen. De belangrijke, westelijke, toegangsweg naar Chasiv-Yar zou nog wel in Oekraïense handen zijn. Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) bevestigt op basis van meerdere bronnen dat Rusland de druk op de stad weer flink heeft opgevoerd, terwijl een breder offensief in de Donbas zou worden voorbereid.

Oekraïense inlichtingendiensten melden dat de Russische president Poetin de nieuwe bevelhebber voor Oekraïne, opperbevelhebber Valeri Gerasimov, zou hebben opgedragen vóór 1 maart de hele regio Donetsk te veroveren. Op dit moment zouden de Russen meer dan de helft bezetten.

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif schat in dat het Oekraïense leger Bachmoet zal blijven verdedigen zo lang dat redelijkerwijs mogelijk is, maar niet ten koste van alles. ,,De symbolische betekenis van die stad is veel groter dan de militaire. Dit is ook nog geen groot offensief. Dit is evenmin een eindspel als in schaken, in tegendeel. Dit heeft veel meer te maken met interne Russische symboliek. Ik zou me als Oekraïner niet doodvechten in Bachmoet..”

Hoofdprijzen achter Bachmoet

Bachmoet geeft toegang tot wat aanvoerwegen naar het noorden van de Dombas. Maar de echte ‘hoofdprijzen’ zijn de steden Kramatorsk en Sloviansk die daarachter liggen. Belangrijk voor de Russen is om - na een reeks tegenvallers op het slagveld - weer een succes te vieren. Een overwinning bij Bachmoet was beloofd door de huurlingenorganisatie Wagner ondanks zware verliezen onder de rekruten. Degenen die het overleefden, moeten nu ‘recupereren’.

De troepen van Wagnerbaas Prigozjin zijn daarom afgelost door Russische luchtlandingstroepen. Die zet heeft veel te maken met hoog opgelopen rivaliteit tussen de huurlingen en de conventionele tak van Russische leger, aldus De Kruif. De Russische opperbevelhebber Valerie Gerasimov is onlangs verantwoordelijk gemaakt voor de totale oorlogsvoering in Oekraïne. Hij coördineert nu alles wat daar gebeurt, dus ook bij Bachmoet waar nu dus goed getrainde conventionele Russische eenheden worden ingezet.

De Kruif: ,,Dan kom je bij luchtlandingseenheden uit. Ze zijn niet met een parachute ingezet maar met een rugzak. Zij hebben de Wagner op de grond vervangen.” Dat laatste kan er ook mee te maken hebben dat het Russische leger gaat doorpakken en niet Wagner maar Gerasimov gezien moet worden als enige overwinnaar in Bachmoet.

Er is enorm zwaar gevochten om de stad. Wagnerbaas Prigozjin had met zijn troepen gemiddeld 100 meter per dag terreinwinst geboekt. Het duurde acht maanden om vanuit het verwoeste stadje Popasna in de regio Loehansk de 25 kilometer te overbruggen naar Bachmoet in de regio Donetsk.

200.000 soldaten mobiliseren

Ondertussen is een opbouw voor iets groters gaande aan Russische zijde, constateren veel waarnemers. Volgens Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg kan Poetin nog eens 200.000 soldaten mobiliseren om zijn oorlogsdoelen te bereiken. De woordvoerder voor het oostelijke front van het Oekraïense leger bevestigde gisteren zware gevechten rond Bachmoet, maar zegt ook dat de stad niet is omsingeld.

Cruciale logistieke aanvoerroutes zouden nog altijd open zijn wat het ISW doet zeggen dat de stad niet heel snel zal vallen. De verwachting is dat het Oekraïense opperbevel op zeker moment kiest voor terugtrekking uit de stad om heel grote verliezen te voorkomen. Dat kan gebeuren als een totale omsingeling onvermijdelijk is.

Ondertussen zijn beide legers bezig zich verder te versterken. De Kruif: ,,Ik denk dat de Russen in wederopbouw net een slag voorliggen op Oekraïne. Oekraïne zal nergens het beslissende gevecht aangaan de komende weken en maanden. Tot ze weten waar echt het Russische zwaartepunt ligt en daarop zullen ze dan reageren.”

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: