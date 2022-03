Wagner Groep: schimmige huurlingen die het vuile werk doen voor Poetin

Nieuwe onderhande­lin­gen Oekraïne van start in Turkije: ‘Handen schudden zit er niet bij’

Vandaag is een nieuwe ronde onderhandelingen tussen Russische en Oekraïense delegaties, deze keer in Turkije. President Erdogan van Turkije heeft beide partijen verwelkomd in Istanbul, en hoopt op resultaten, vertelt hij in een toespraak.

29 maart