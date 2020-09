Waarschuwing voor weer zeven regio’s, kwart van Frankrijk is nu ‘rode zone’

Video Amerikaan­se zwarte man stikt nadat politie zak over zijn hoofd trekt

3 september Een ongewapende zwarte man is in het Amerikaanse Rochester om het leven gekomen door verstikking nadat agenten een zak over zijn hoofd hadden gedaan en hem twee minuten lang tegen de grond drukten. Dat gebeurde in maart, maar zijn familie heeft gisteren pas videobeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de agenten te werk gingen. Zeven politieagenten zijn op non-actief gesteld.