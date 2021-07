Waarschuwing voor 'monsterlijke goudvissen’ in Minnesota: ‘Gevaarlijker dan je denkt’

Je goudvis bevrijden uit zijn kom lijkt misschien een goede daad en redelijk onschuldig, maar niets blijkt minder waar. In de Amerikaanse staat Minnesota hebben autoriteiten een beroep gedaan op aquariumbezitters. De vraag is om te stoppen met het vrijlaten van vissen in meren en rivieren, nadat er op meerdere plekken enorme goudvissen uit het water werden gehaald.

In Burnsville, vlakbij Minneapolis, zijn recentelijk meerdere enorme goudvissen, die tot meerdere malen hun normale grootte kunnen groeien, uit het water gehaald. Ambtenaren waarschuwen dat de 'monsterlijke goudvissen’ schade kunnen aanrichten aan andere soorten vissen en planten.



,,Laat uw goudvis als huisdier niet los in vijvers en meren!” luidt de oproep in Burnsville. ,,Ze worden groter dan je denkt en dragen bij aan een slechte waterkwaliteit door de bodemsedimenten op te mesten en planten te ontwortelen.”

Net als karpers kunnen goudvissen zich tijdens de winter in Minnesota gemakkelijk voortplanten en overleven door lage zuurstofniveaus. ,,Een paar goudvissen lijken voor sommigen misschien een ongevaarlijke toevoeging aan het lokale waterleven, maar dat is niet zo”, waarschuwde het Minnesota Department of Natural Resources.

Een goudvis kan, afhankelijk van de leefomstandigheden, 5 tot 12 centimeter per jaar groeien. Als de leefomstandigheden slecht zijn, zoals in een kleine kom, zal de goudvis niet groeien.

Ecologische vernietiging

Ecologische vernietiging door het vrijlaten van aquariumhuisdieren is niet nieuw. Vleesetende koraalduivels, afkomstig uit de Stille Oceaan, maar vermoedelijk vrijgelaten door eigenaren van gezelschapsdieren in Florida na orkaan Andrew in 1982, hebben bijvoorbeeld al tientallen Caribische soorten gedood, waardoor zeewier de riffen heeft kunnen inhalen.

In wetenschappelijke onderzoeken hebben goudvissen minder aandacht gekregen dan andere invasieve soorten, zoals de Aziatische karper. Niet alleen in de staat Minnesota geldt een waarschuwing voor de goudvis, maar ook in Virginia en Washington, net als in Australië en Canada.

