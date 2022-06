Waarom Vladimir Poetin beter slaapt dan aan het begin van de oorlog

,,In een kapotgeschoten stad blijven, puur om er te blijven, slaat nergens op”, aldus gouverneur Gaidai. In Severodonetsk is de afgelopen week hevig gevochten. Russische troepen hebben de Oekraïners steeds verder teruggedrongen, waardoor nu alleen het terrein van een chemische fabriek nog in Oekraïense handen is. Ook in de buurstad Lysytsjansk, aan de overzijde van de rivier Severski Donets, wordt zeer zwaar gevochten.