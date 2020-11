Waarom Polen en Hongarije subsidiepoker spelen

Nieuw-Zee­land verklaart poepende backpac­kers de oorlog

8:31 De regering van Nieuw-Zeeland heeft maatregelen aangekondigd tegen rondtrekkende toeristen die hun behoefte doen aan de kant van de weg. Inwoners van de eilandstaat klagen al lang over vakantiegangers die rondtuffen in campers zonder toilet en uitwerpselen achterlaten in de openbare ruimte.