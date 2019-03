Waarom moet Europa Algerije in de gaten houden?

VRAAG BIJ HET NIEUWSHonderdduizenden Algerijnen betogen tegen het regime van Bouteflika. In Algiers is het openbaar vervoer stilgelegd om betogers tegen te houden.

Wie demonstreren er en waartegen protesteren ze?

Vooral jongeren demonstreren. 70 procent van de 42 miljoen Algerijnen is jonger dan 30 jaar. Ze zijn uitgekeken op het regime van de sinds 1999 regerende Abdelaziz Bouteflika. De 82-jarige president is sinds een beroerte in 2013 een wrak. Toch schoof de regerende elite hem voor de presidentsverkiezingen op 10 april voor een vijfde termijn naar voren. Algerijnse jongeren herkennen zich totaal niet in de regeringskliek, die bestaat uit (de families van) ex-guerrillastrijders uit de onafhankelijkheidsoorlog (1958-1962), schimmige generaals en zakenmensen. Deze kliek, die bestaat van corruptie en vriendjespolitiek, is niet bereid zomaar de macht af te staan.

Wat willen de jongeren bereiken?

De jeugd wil een echte president, geen zieke oude man die nauwelijks praat en meestal afwezig uit zijn ogen staart. De demonstranten eisen echte hervorming van het politieke en economische systeem, en een transparant bestuur.

Waarom kijken Europese landen met argusogen naar deze ontwikkelingen?

Algerije ligt dicht bij Spanje, Frankrijk en Italië. Er zijn veel economische belangen, want Algerije is een gas- en olierijk land. Ook telt het islamitische land de nodige salafistische partijen. Die zijn nu verdeeld en trekken samen slechts 10 procent van de kiezers, maar ze kunnen gaan profiteren van onvrede en chaos. Tot nu toe zijn de protesten extreem vreedzaam en ordelijk verlopen, wat het voor het leger lastig maakt in te grijpen.

Waarom is Frankrijk zo betrokken hierbij?

In Frankrijk wonen ruim een miljoen Algerijnen. Algerije was tot 1962 een Franse kolonie. Dramatische ontwikkelingen in Algerije kunnen doorwerken in Franse steden. Als het fout gaat, zullen veel jonge Algerijnen naar Frankrijk vluchten, het land waarvan ze de taal spreken.

Hoe loopt dit af?