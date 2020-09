Waarom Mike (24) zijn criminele vriendin (27) uit de gevangenis wilde bevrijden met een helikopter

,,Ik heb mijn vrouw door corona al vijf maanden niet meer mogen knuffelen of kussen. Dat snijdt.” Het zijn de woorden van Tongenaar Mike Gielen (24) eind juni 2020 tijdens de opnames van Thuis achter tralies, een Belgisch televisieprogramma over mensen met familieleden die een straf uitzitten in de gevangenis. ,,We hebben niet kunnen genieten van ons huwelijk, er is ons niet veel gegund geweest.”