Waarom Macron Nieuw-Caledonië wil behouden, en veel Fransen niet

Vraag een Fransman wat er met Nieuw-Caledonië moet gebeuren en de kans is groot dat hij zegt dat het zijn eigen boontjes mag doppen. Tenminste, dat bleek uit een onderzoek, eerder dit jaar, van de Franse krant Le Figaro. Tweederde van de ondervraagden in Frankrijk zelf zou er geen probleem mee hebben afscheid te nemen van het verre eiland dat door velen vooral als politieke en economische last wordt gevoeld. Heel anders dan de Franse president Emmanuel Macron erover denkt. ,,Frankrijk zou minder mooi zijn zonder Nieuw-Caledonië”, zei hij de deze zomer tijdens een reis naar Frans-Polynesië.



Anders dan veel landgenoten die vooral hoge kosten voor de Franse belastingbelater zien of die iets goed willen maken door de oorspronkelijke bewoners, de Kanaken, weer zelfbeschikking te geven, wijst Macron op het geostrategische belang van het eiland, tussen Australië en Nieuw-Zeeland en dus ook dicht bij de invloedsferen van China. De Franse president waarschuwde impliciet - zonder China bij naam te noemen - voor wat het eiland wachtte mocht de Aziatische supermacht onverhoopt ‘hulp’ gaan bieden, zoals het dat eerder deed in landen in Afrika en bij andere eilanden in de regio. ,,Ik zeg je heel duidelijk, wee de kleintjes, wee de geïsoleerden,, wee degenen die de invloeden zullen ondergaan. Ze komen voor hun vis, hun technologie, hun economische middelen”. Vrij vertaald: China gaat jullie zee leegvissen en zal beslag leggen op je bodemschatten, in ruil voor leningen die je niet kunt terugbetalen.