Waarom Hitler vaak op de foto stond met kinderen

Nieuwe podcast Het mysterie van Hitlers geheime tunnel: ‘De tijd heeft hier stilge­staan’

Het verhaal gaat al 80 jaar rond in Soesterberg: van het voormalige officierscasino naar de vliegbasis zou een 900 meter lange, ondergrondse tunnel lopen, bedoeld als vluchtroute voor Duitse bevelhebbers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dorpsbewoner Marc Adriani ging op onderzoek uit en maakte er een spannende podcast over die vanaf nu op deze website te beluisteren is.

27 maart