Waarom een brexit-akkoord nog altijd ver weg is

Het brexit-akkoord van premier Theresa May heeft de steun gekregen van haar kabinet. Zijn we er nu? Nee. En hoe gaat het verder? In elk geval spreekt ze vandaag het zeer kritische parlement toe.

Wat ligt er op tafel?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het bijna zeshonderd pagina’s tellende document, juridisch en zeer ingewikkeld, is gisteravond vrijgegeven. Wel is bekend wat de drie grootste discussiepunten zijn: de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de rechten van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (en andersom) en de hoogte van het bedrag dat de Britten moeten terugbetalen bij hun vertrek.

Het allerbelangrijkste punt, en ook het meest ingewikkelde, is de grens. Noord-Ierland is deel van het VK, terwijl Ierland een EU-lidstaat is. Dankzij het vredesakkoord van 1998, dat een eind maakte aan de burgeroorlog daar, zijn de grensposten verdwenen. Nu wordt de 500 kilometer lange grens ineens een buitengrens van de EU. En omdat de EU graag wil weten wie en wat er naar binnen komt, moet er gecontroleerd worden. De angst voor nieuw geweld is echter zo groot dat niemand die grensposten terug wil. Maar ja, wat dan?

Volgens Barnier komt er in elk geval geen harde grens. Daar zijn al ideeën over en daar gaat alles aan gedaan worden. Ze nemen er zelfs extra de tijd voor, tot juli 2020. Als ze er dan nog niet uit zijn, verlengen ze de overgangsperiode en in geval van nood blijft Noord-Ierland uiteindelijk zowel in een douane-unie met het VK als met de EU. Maar dat is een ingewikkelde en omstreden oplossing die eigenlijk niemand wil. Al helemaal niet de fanatieke Brexiteers die het liefst helemaal niks meer te maken willen hebben met al die EU-regels. Of zoals een woedende Boris Johnson eergisteren zei: ,,Zo blijven we een vazalstaat.”

Het stormde in Londen, maar waarom hield Brussel zich zo stil?

Waar in de Britse hoofdstad iedereen over elkaar heen buitelde, en precies wist wat er in het akkoord staat zonder het gelezen te hebben, kwam er geen kik uit Brussel. ,,We zijn ermee bezig”, zei de woordvoerder van de Europese Commissie gistermiddag. De druk voor May is al groot genoeg, zal de gedachte zijn. Bovendien is de onderliggende houding altijd geweest: jullie Britten willen weg, de bal ligt dus ook bij jullie. Los het maar lekker zelf op daar.

Wat is het scenario voor vandaag en verder?

Nu het kabinet May ‘ja’ heeft gezegd, komt er een politieke verklaring over hoe de relatie er in de toekomst uit zou moeten zien. Die verklaring zal niet al te lang zijn, want de onderhandelingen daarover moeten nog beginnen. Het akkoord gaat alleen over het regelen van de scheiding. Daarna is het Britse parlement aan zet. May gaat het Lagerhuis vandaag toespreken. Waarnemers schatten dat er ‘ruim voor de kerst’ gestemd gaat worden. De 27 EU-ambassadeurs in Brussel hebben het akkoord inmiddels ook gezien en gaan nu bepalen of er een ingelaste top komt. Die zou moeten plaatsvinden op 25 november. Ook de nationale parlementen van de lidstaten moeten zich dan nog uitspreken. Op 29 maart volgend jaar treedt het VK vervolgens uit de EU.

Volledig scherm Pro-brexit-demonstranten. © EPA

En wat kan er allemaal misgaan?

Nou, nog van alles, al wilde Barnier gisteravond niet ingaan op een mogelijke mislukking: ,,Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen.” De eerste horde was het Britse kabinet. Waar eerder algemeen werd verwacht dat kritische ministers (en daar zijn er nogal wat van) massaal ontslag zouden nemen, waren er nu minder tekenen die daarop wezen. Het is ook nog niet gebeurd. De grote vrees van Brusselse diplomaten is nu dat het moeizaam bereikte akkoord strandt in het politieke moeras van het Lagerhuis. Ook in Noord-Ierland ligt het gevaar op de loer. De Democratische Unionistische Partij houdt als gedoogpartner het kabinet van premier May overeind en wil dat er geen enkele (handels)barrière komt tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. De vraag is hoe die partij nu gaat reageren.