Waarom de vulkaanuitbarsting op La Palma ons minder raakt dan destijds die op IJsland

Het kan erger. Vulkaanuitbarstingen in Siberië veroorzaakten 252 miljoen jaar geleden de grootste uitstervingsgolf ooit. 70 Procent van het leven op land en bijna al het leven in de zee verdween. Over een periode van 60.000 jaar, maar toch. Het herstel duurde miljoenen jaren. Onderzoekers publiceerden hierover deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Vanuit Siberië werd destijds zo veel CO 2 de atmosfeer in geblazen dat de gemiddelde temperatuur op aarde steeg van 25 naar 40 graden.