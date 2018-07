Slechts vijf Fi­at-arbeiders staken uit protest tegen transfer Ronaldo

12:14 De aangekondigde staking bij Fiat in Zuid-Italië tegen de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus, ook eigendom van de Agnelli-familie, is geen succes. Slechts vijf van de ongeveer 1.700 medewerkers van de vestiging in Melfi namen vanmorgen deel aan een werkonderbreking, meldt de autofabrikant in een verklaring.