Waarom de Britten weer een nieuwe premier krijgen, zonder nieuwe verkiezingen

Theresa May volgde David Cameron op na een interne race. Johnson nam haar plek over zonder inmenging van het volk. Hoewel de voormalige burgemeester van Londen in december 2019 wel een stembusgang uitschreef - en daarbij een meerderheid van tachtig zetels verkreeg - kwam Liz Truss na zijn vertrek zonder inmenging van de kiezer na hem aan de macht. Deze week volgt wederom een interne procedure.



De vreemd aandoende gang van zaken komt voort uit het kiesmechanisme. De partij met een meerderheid wijst de premier aan. Het staat de fractie vrij om, bijvoorbeeld na een motie van wantrouwen, een andere leider uit hun midden naar voren te schuiven. Verkiezingen moeten eens in de vijf jaar worden gehouden. Ze kunnen eerder worden uitgeschreven, maar er is geen verplichting.



In theorie kunnen die verkiezingen slechts in een paar scenario’s worden afgedwongen. Liz Truss had koning Charles kunnen verzoeken om nieuwe verkiezingen af te kondigen. Of de monarch hieraan had meegewerkt, lijkt twijfelachtig. De Conservatieve Partij beschikt over een ruime meerderheid en wordt in staat geacht het land te leiden. Een verloren motie van wantrouwen in de regering zou eveneens de kiezer aan het woord laten.