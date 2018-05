Waarheen met Europa? Nu mag u het zelf zeggen!

Waarheen met Europa? Sinds vandaag kan elk van de 500 miljoen EU-burgers daarover zelf zijn of haar zegje doen. Brussel grijpt zijn Europese feestdag (9 mei, Schumandag) aan om aan de hand van een open vragenlijst heel Europa te laten meebeslissen of in elk geval meepraten, over de toekomst van de EU.

Helemaal open is de vragenlijst niet, want de mogelijkheid om het verenigd Europa vandaag nog bij het grof vuil te zetten ontbreekt. Wel kan iedereen die dat wil op een eenvoudig onlineformulier aangeven of hij meer of minder vluchtelingen wil, of er op beleidsterreinen als milieu, onderwijs en belastingen meer of minder Europa moet zijn, of het goed zou zijn dat iedereen in Europa gelijk loon voor gelijk werk krijgt, en wat we belangrijker vinden: voedselveiligheid of veilig en terreurvrij oud kunnen worden.

Ook is Brussel zeer geïnteresseerd in de vraag wat de komende jaren het grootste risico of de grootste bedreiging is voor de EU. Te kiezen valt, onder veel meer, uit natuurrampen, politiek extremisme, terreuraanvallen, een dalende geboortegraad, enge ziektes of een gewapend conflict tussen EU-lidstaten.

Wie Brussels wanbeleid of aangeboren egoïsme bij de lidstaten als grootste bedreiging ziet, mag dat in maximaal 5.000 lettertekens zelf optikken. Die mogelijkheid is er trouwens bij elk van de twaalf vragen die Brussel voorlegt.

De vragenlijst is eind vorige week opgesteld door een burgerpanel, dat speciaal daarvoor te gast was bij het Economisch en Sociaal comité, één van de adviesorganen van de EU. Over hoe groot dat panel was lopen de meningen uiteen. Volgens het EESC ging het om 80 EU-burgers, volgens het persbericht van de Europese Commissie om 96. Eén van de twee kan dus bij de eigen waakhond worden aangeklaagd wegens verspreiding van fakenieuws.

De vragenlijst maakt deel uit van een al langer lopend en breder debat over de toekomst van de Unie, dat moet worden afgesloten tegen de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Al sinds de start van deze Commissie eind 2014 gaan Eurocommissarissen ook regelmatiger op bezoek in lidstaten, en gaan ze in ‘burgerdialogen’ het debat aan met kiezers. Van die burgerdialogen zijn er nu al een kleine 700 geweest, de bedoeling is er tussen nu en eind mei volgend jaar nog eens 500 te houden. Op voorstel van Emmanuel Macron, die voor zijn Europese initiatieven vanavond in Aken de Karel de Grote-prijs krijgt, zijn er sinds kort ook burgerdialogen met nationale regeringen.