Waar gaan de miljoenen voor Giro 555 heen? ‘Materiële noodhulp, maar ook aandacht voor mentale hulp’

Dit is het verhaal achter de iconische foto waarop Mesut de hand van zijn dochter vasthoudt

Een verslagen, maar ook vastberaden blik die zegt: ik laat haar niet los. De foto waarop Mesut Hançer (49) de hand vasthield van zijn overleden dochter Irmak (15), die bedolven was onder het puin van de aardbeving in Turkije, ging de wereld over. Nu doet de vader zijn verhaal in Turkse media. ,,Ik heb geprobeerd om met blote handen te graven om mijn prinses te redden, maar het lukte niet.”