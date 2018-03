Waakhond: Kellyanne Conway maakte misbruik van haar positie

Volgens de zogeheten Office of Special Counsel overtrad Conway vorig jaar twee keer de regels toen ze publiekelijk haar steun betuigde aan republikein Roy Moore en tegen zijn democratische rivaal Doug Jones. Conway deed haar uitspraken in interviews met Fox News en CNN.



,,Mevrouw Conway heeft in haar officiële functie geprobeerd om de verkiezingen in Alabama te beïnvloeden door zich uit te spreken over het succes en falen van kandidaten in die strijd", aldus het rapport van de overheidswaakhond.

Consequenties

De bevindingen over Conway zijn naar Donald Trump gestuurd ter beoordeling. Omdat ze voor de president werkt, is hij degene die moet besluiten of haar gedrag consequenties krijgt. Volgens de Amerikaanse wet kan een overtreding van de zogeheten Hatch Act, die belangenverstrengeling tegen moet gaan, leiden tot schorsing, ontslag of een boete van maximaal 1000 dollar.



Het Witte Huis weerlegde de bevindingen uit het rapport vanmiddag. ,,Kellyanne Conway heeft geen enkele voorkeur uitgesproken voor een bepaalde kandidaat", aldus woordvoerder Hogan Gidley in een verklaring. ,,Ze gaf slechts het overduidelijke standpunt van de president weer."

