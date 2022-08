Vulkanische uitbarsting aan de gang op IJsland

met video Jackpot van 1,28 miljard dollar valt in de VS op één lot, maar dan komt de fiscus nog

De op een na grootste loterijprijs op één lot ooit in de VS, 1,28 miljard dollar (1,25 miljard euro), is vrijdagavond gevallen bij de Mega Millions-jackpot van de Illinois Lottery. Het winnende lot werd niet verkocht bij een slijterij in de plaats Hawthorne, waarop veel Amerikanen gokten, maar enkele kilometers verderop bij een winkel in Des Plaines.

