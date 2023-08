VS zetten zich schrap voor ‘mogelijk catastrofale’ orkaan Hilary, één dode door hevige regen in Mexico

Nieuws/UpdateHet zuidwesten van de Verenigde Staten houdt het hart vast voor de naderende orkaan Hilary. Die zou voor ‘catastrofale en levensbedreigende overstromingen’ kunnen zorgen, meldt het nationale orkaancentrum van de VS. In Mexico zorgde de orkaan voor hevige regenval met vooralsnog één dode.

Hilary zal zondag Zuid-Californië aandoen, waarschijnlijk de eerste tropische storm in 84 jaar. Het is een zogeheten categorie 3-storm met windsnelheden aan land tot 129 mijl (200 kilometer) per uur. Hoewel verwacht wordt dat de windsnelheden wat zullen afnemen, zijn autoriteiten in de Verenigde Staten toch bezorgd.

Dat komt omdat er grote hoeveelheden regen op het zuiden van Californië en de buurstaten Nevada en Arizona afkomen. Het hoogtepunt daarvan wordt zondag verwacht. In het gebied regent het normaal juist uiterst weinig. Op sommige plekken zou in korte tijd een hoeveelheid kunnen vallen die normaal per jaar nog niet eens wordt bereikt.

En dat zou dan weer tot overstromingen kunnen leiden. De afvoerkanalen, rivieren en de riolering van steden zijn niet berekend op zulke grote hoeveelheden regen. Ook zouden rotsen kunnen verschuiven en stromen rommel en puin op gang komen, stellen Amerikaanse meteorologische diensten. Dorpen kunnen afgesneden raken van de buitenwereld, is de waarschuwing. ,,Vergis je niet, dit is een zeer, zeer gevaarlijke storm”, zei Nancy Ward, directeur van de hulpdiensten in Californië.

Volledig scherm Bewoners van San Bernardino in Californië vullen zandzakken. © AP

15 tot 25 centimeter

In de staat Baja California, een schiereiland aan de westkust van Mexico, werden vijf gezinsleden in zee meegesleurd toen ze probeerden een beek over te steken. Een man kwam hierbij om het leven. Lokale autoriteiten delen beelden van straten die zijn overstroomd in het gebied. Hulpdiensten kwamen al meerdere keren in actie om mensen te redden.

CNN-meteoroloog Allison Chinchar verwacht dat op sommige plekken 15 tot 25 centimeter regen kan vallen binnen 48 uur. ,,Dat is voor meerdere jaren regen in zeer korte tijd. Dat zal echt zorgen voor overstromingen en modderstromen. Vooral in gebieden waar de afgelopen jaren bosbranden zijn geweest, kan dat het geval zijn.”

Hilary heeft al één record op haar naam staan: het is de eerste storm waarvoor in Zuid-Californië, waar San Diego en Los Angeles liggen, een stormwaarschuwing werd afgegeven. Komt Hilary daadwerkelijk als een tropische storm aan in het gebied, dan is dat de eerste storm met die kracht in 84 jaar.

Het oog van de storm zal naar verwachting van zaterdagavond lokale tijd - de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd - over de Mexicaanse staat Baja California noordwaarts trekken en dan zondag Zuid-Californië bereiken.

Zandzakken

In de VS worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo krijgen inwoners van sommige delen van Californië zandzakken, die hun woningen zouden moeten beschermen tegen overstromingen. ,,We houden vooral onze woestijngebieden ten oosten van San Diego en Los Angeles goed in de gaten”, zegt een medewerker van de gouverneur van Californië.

In Los Angeles gaat zondag een noodcentrum open, met reddingspersoneel dat meteen kan worden ingezet. Bijzondere zorgen zijn er over de daklozengemeenschap in de stad. Het stadsbestuur probeert de daklozen onder te brengen in tijdelijke woonruimte, vooral als ze in parken of in de buurt van het water verblijven. Er zullen ook vanuit helikopters mededelingen over de naderende storm worden omgeroepen, zo is aangekondigd.

Volledig scherm Hilary richtte in de Mexicaanse staat Baja California al schade aan. © REUTERS

In Nevada zijn honderd leden van de National Guard naar zuidelijke delen van de staat gestuurd, om daar ondersteuning te bieden. Gouverneur Joe Lombardo drukt bewoners op het hart om zelf ook voorzorgsmaatregelen te nemen.

Extreem warm zeewater

Volgens meteorologen heeft Hilary zich tot een orkaan kunnen ontwikkelen door het extreem warme zeewater in het gebied waar ze ontstond. Door de hitte van de laatste maanden in combinatie met weerfenomeen El Niño is het water 2 tot 4 graden warmer dan normaal, met maxima tot 31 graden, meldt Weer.nl. ‘Er is dan ook veel energie aanwezig die Hillary volop heeft gebruikt om aan kracht te winnen.’

