VS zeggen Nederland en Australië steun toe na MH17-onderzoek

update/video Harvey Weinstein op borgtocht vrij

16:46 Harvey Weinstein kan de behandeling van zijn zaak in vrijheid afwachten. De rechter in New York besloot dat de filmproducent op borgtocht kan worden vrijgelaten. De borgsom bedraagt een miljoen dollar (circa 858.000 euro). Weinstein moet verder zijn paspoort inleveren en een apparaat dragen waarmee hij te volgen is.