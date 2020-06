VS willen openheid China over neerslaan Tiananmen-protest

Protesten VS Politie grijpt in bij demonstra­tie tegen racisme in New York

5:13 In New York gingen donderdagavond opnieuw duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en racisme, ondanks een avondklok die in de hele stad van kracht is. Dat melden Amerikaanse media. De politie heeft tientallen demonstranten gearresteerd.