VS vragen om uitlevering gearresteerde Julian Assange

VIDEOEcuador heeft het diplomatiek asiel van Julian Assange ingetrokken. De politie in Londen heeft de Australische WikiLeaks-activist kort daarna gearresteerd. Volgens WikiLeaks zelf is Assange in de ambassade aangehouden door agenten. De politie bevestigt de aanhouding omdat de man zich ‘niet over wilde geven aan de rechtbank’ en vanwege een uitleveringsverzoek van de Amerikaanse justitie. Amerika heeft inmiddels om de uitlevering van Assange gevraagd.

De WikiLeaks-oprichter verblijft al sinds 2012 in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land in Londen. Hij kreeg daar asiel, maar het land wil niet langer onderdak bieden aan hem. De activist vreest dat hij zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten als hij het gebouw verlaat. In de VS zou hij dan vervolgd kunnen worden voor het publiceren van geheime informatie via de klokkenluiderssite.

Er liep sinds juni 2012 een bevelschrift tegen Assange in Engeland. De Britse justitie wil hem vervolgen omdat hij zich niet hield aan de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating. Hij zat destijds vast vanwege een internationaal arrestatieverzoek van de Zweedse justitie in verband met beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het gaat daarnaast naar verluidt om een Amerikaanse aanklacht uit december 2017 waarin Assange wordt beschuldigd van samenzwering met Chelsea Manning. Deze Amerikaans militair openbaarde geheime gevoelige informatie via WikiLeaks.

Hackers

De VS houden Assange verantwoordelijk voor het onthullen van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het WikiLeaks-platform. Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.

Ecuador heeft Assange uit de ambassade in Londen laten halen met garanties over zijn uitlevering. Hij kan geen doodstraf krijgen, aldus president Lenín Moreno. Moreno maakte een einde aan het asiel, nadat hij van zijn minister van Buitenlandse Zaken, José Valencia, een rapport had gekregen over het gedrag van de Australiër Assange in de ambassade. In het rapport moet staan dat Assange de voorwaarden voor zijn verblijf schendt, omdat de Ecuadoraanse autoriteiten daar al tijden over klagen. Hij zou bovendien de Ecuadoraanse schatkist een miljoen dollar per jaar kosten.

Doodstraf

Moreno heeft verklaard dat hij van de Britse autoriteiten de verzekering heeft gekregen dat Assange niet door de Britten wordt uitgeleverd aan een land waar hij de doodstraf kan krijgen. Assange heeft geheime informatie van de Amerikaanse defensie verspreid.

Quote Hij is geen held, hij heeft zich jaar na jaar verborgen gehouden voor de waarheid Jeremy Hunt De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt noemt het besluit van Ecuador om het asiel van Julian Assange in te trekken ‘moedig’. De Britse justitie wil Assange vervolgen omdat hij zich niet hield aan de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating. Hij zat destijds vast vanwege een internationaal arrestatieverzoek van de Zweedse justitie in verband met beschuldigingen van seksueel wangedrag.



Hunt zei dat Assange lang heeft geprobeerd te ontsnappen aan justitie. ,,Hij is geen held, hij heeft zich jaar na jaar verborgen gehouden voor de waarheid’', aldus Hunt. Het Britse rechtssysteem zal nu over de Australiër oordelen en dat is onafhankelijk, aldus de bewindsman.



Assange verblijft al jaren in de ambassade. De Australiër meldde zich daar in 2012, toen een Britse rechtbank groen licht gaf voor zijn uitlevering aan Zweden. Die wilden hem aan de tand voelen vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hoewel de Zweden dat onderzoek hebben gestaakt, bleef Assange in de ambassade. Vorig jaar maakte WikiLeaks wel bekend dat de Amerikaanse Senaat Assange wilde horen als getuige. De juristen van Assange gaven toen aan dat onder strenge voorwaarden te zullen overwegen.

De relatie tussen Assange en zijn gastheren in de ambassade was al danig verzuurd. De WikiLeaks-oprichter kreeg onlangs te horen dat hij onder meer zijn eigen medische kosten moet gaan betalen. Daarop spande hij een rechtszaak aan tegen de Ecuadoraanse regering. Die verloor hij.

Julian Assange zei eerder in te zullen stemmen met zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, als de Amerikaanse president Barack Obama in zijn laatste dagen als president gratie zou verlenen aan oud-soldaat Chelsea Manning. Hoewel dat inderdaad gebeurde, weigerde Assange alsnog.