VS voegt nieuwe namen toe aan sanctielijst Iran

Extreme stalkster geeft zich uit voor echtgenote van man, stuurt hem duizenden berichtjes

6:03 In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die verdacht wordt van extreme stalking. De vrouw stuurde na één date duizenden berichtjes naar een man die ze via een online datingsite ontmoet had en brak toen hij op vakantie was in zijn huis, waar ze doodleuk in bad zat toen de politie haar kwam arresteren.