VS vinden groot deel losgeld terug van gehackte Colonial Pipeline

Terroris­ten richten bloedbad aan in Burkina Faso: zeker 100 mensen omgekomen

5 juni Zeker honderd inwoners van de plaats Solhan in het West-Afrikaanse Burkina Faso zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door gewapende strijders om het leven gebracht. Het is volgens lokale media het grootste bloedbad in het land sinds 2015. De regering heeft een periode van 72 uur van nationale rouw afgekondigd.