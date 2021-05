VS: ‘Tweestatenoplossing enige optie in Israël’

Ryanair onder vuur nadat vliegtuig met kritische journalist gedwongen landt in Belarus

24 mei Ryanair krijgt de wind van voren op sociale media vanwege een ‘laffe’ en ‘hypocriete’ reactie op de gedwongen landing van een vliegtuig van de maatschappij in de Belarussische hoofdstad Minsk gisteravond. Aan boord van het toestel zat een journalist en blogger die zich kritisch uitlaat over de Belarussische president Loekasjenko. Roman Protasjevitsj (26) werd bij aankomst in Minsk opgepakt. Ryanair doet in een mededeling over het incident alsof er niets gebeurd is.