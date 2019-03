VS treft maatregelen tegen medewerkers van Internationaal Strafhof

Hoe de terrorist van Christ­church tot zijn massamoord kwam

17:13 Hij stond op geen enkele lijst, was niet in beeld bij welke inlichtingendienst dan ook, maar Brenton Tarrant schoot vanochtend meer dan 40 mensen dood in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. De geradicaliseerde Australiër plande zijn aanslag al maanden.