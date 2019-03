VS stuurt hulptroepen naar Mozambique na verwoestende cycloon

Terwijl de precieze behoeftes in samenspraak met de Mozambikaanse autoriteiten nog in kaart moeten worden gebracht, wordt het materieel dat nodig is in gereedheid gebracht. In de eerste plaats gaat hett om helikopters en vaartuigen.



Het Indiase leger heeft als eerste gereageerd op de noodsituatie, met de inzet van drie schepen en enkele honderden manschappen. Zuid-Afrika doet met verschillende helikopters mee aan de reddingsoperatie. Idai hield ook huis in de buurlanden Zimbabwe en Malawi.