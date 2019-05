VS sturen oorlogsschepen richting Iran

Boeing wist al een jaar van problemen met software 737 Max

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing was al een jaar voor de eerste crash van een 737-Max-vliegtuig op de hoogte van het softwareprobleem met het toestel. Boeing gaf zondag toe dat het al enkele maanden nadat de levering van de 737 Max in mei 2017 begon, ontdekte dat een waarschuwingssysteem in de cockpits niet goed werkte.