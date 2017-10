'VS sturen ambassademedewerkers Cuba weg'

Tien miljoen Amerikanen zagen rond verkiezingen Russische Fa­cebook-ad­ver­ten­ties

3:10 Zo'n 10 miljoen Amerikanen hebben rond de presidentsverkiezingen via Facebook naar advertenties gekeken die in verband worden gebracht met Russische pogingen de verkiezing te beïnvloeden. Dat gebeurde volgens het techbedrijf overigens in veel gevallen pas na de verkiezingen in de Verenigde Staten.