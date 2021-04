‘VS stopt voorlopig met Janssen-vaccin vanwege zes meldingen ernstige bloedstolsels’

De reden is dat er in het land meerdere gevallen opgedoken zijn van ernstige bloedstolsels. Bij zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar werd die complicatie binnen twee weken na het toedienen van de Janssen-prik geconstateerd. Één vrouw overleed, een andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de New York Times.

Volgens de krant stoppen de Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control (CDC) vandaag met het gebruik van het Janssen-vaccin op federale priklocaties. De individuele staten krijgen het ook het advies om te stoppen, in afwachting van nader onderzoek. Dat onderzoek zou moeten aanwijzen of er een relatie is tussen het vaccin en de opgetreden complicaties. Wetenschappers van de beide gezondheidsautoriteiten zouden morgen samenkomen voor een spoedoverleg.

Zeven miljoen

Het in Leiden ontwikkelde Janssen-vaccin is in de VS aan bijna zeven miljoen mensen toegediend. Zeker negen miljoen andere doses zijn al verspreid door het land, klaar om toegediend te worden. Het Janssen-vaccin heeft in tegenstelling tot andere vaccins al aan één inenting genoeg om bescherming te bieden.

Volledig scherm De eerste levering Janssen-vaccins arriveerde maandag in Oss. © ANP

Volgens de New York Times werd bij de zes vrouwen in kwestie cerebrale veneuze trombose, een zeldzame vorm van hersenbloeding, geconstateerd. Dezelfde complicatie kwam in Europa aan het licht bij mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen. Het Europese medicijnagentschap EMA stelde vorige week dat de trombosecomplicatie - die behalve in de hersenen bij sommige gevaccineerden ook in de buik optrad - waarschijnlijk een zeer zeldzame bijwerking van de AstraZeneca-prik is. Omdat de complicatie in verhouding vaker leek op te duiken bij jongeren dan bij ouderen, besloot onder meer Nederland om AstraZeneca niet meer toe te dienen aan 60-minners.

Een mogelijke oorzaak voor de complicatie bij het AstraZeneca-vaccin is een zeldzame immuunreactie, stelde het EMA vorige week. Amerikaanse overheidsfunctionarissen denken bij het Janssen-vaccin aan dezelfde oorzaak, schrijft de New York Times.

Zelfde techniek

Het vaccin van Janssen maakt net als de prik van AstraZeneca gebruik van de virale vectortechniek, waarbij een verzwakt chimpanseevirus met daarin een stukje genetische informatie van het coronavirus het lichaam in wordt gestuurd.

Nederland kreeg maandag de eerste doses van het Janssen-vaccin geleverd. Het is nog niet bekend wanneer hier de eerste prik met het in Leiden ontwikkelde vaccin wordt gezet. Zeker 35 duizend doses gaan naar de ziekenhuizen, waar ze worden gebruikt om personeel in te enten.