VS: Steun EU aan Iran geeft verkeerde boodschap

Duits meer afgesloten nadat vissers twee meter lange anaconda aantreffen

24 augustus Het is alle hens aan dek in het Duitse dorpje Meerbusch nabij Düsseldorf. Vissers konden hun ogen niet geloven toen ze uit het Latumer-meer plots een twee meter lange anaconda zagen opduiken. Volgens experts gaat het om de gele anaconda, een wurgslang, en is het dier waarschijnlijk onlangs in het water uitgezet. Het meer is afgesloten.