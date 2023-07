VS optimistisch over relatie met China na vierdaagse bezoek Yellen

Yellen, die zondag haar vierdaagse bezoek aan China afsluit, benadrukt dat er behoefte is aan meer uitwisseling en samenwerking, ook al blijft er diepe verdeeldheid bestaan tussen beide landen. ,,Wij geloven dat de wereld groot genoeg is voor onze beide landen om te gedijen’’, zei ze zondag tegen journalisten op de Amerikaanse ambassade in Beijing.

Het bezoek van Yellen is bedoeld om de verhoudingen tussen beide landen te verbeteren. Onlangs was haar Amerikaanse collega van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, ook al in China met hetzelfde doel. China en de VS hebben het al jarenlang met elkaar aan de stok, over onder meer mensenrechten, Taiwan en handel.