VS ontkennen luchtaanval op Syrië

Aanslag Münster Wat dreef designer Jens R. tot zijn daad?

8 april De 48-jarige Jens R., een designer uit Duitsland, is de dader van de aanslag in Münster. Wilde hij anderen meenemen in zijn goed geprepareerde zelfmoord? Of was er toch politiek in het spel. Daags na de aanslag zijn er vooral vragen.