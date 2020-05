VS: Niet betrokken bij ‘inval’ in Venezuela

Coronadra­ma in Zweeds verzor­gings­huis: justitie onderzoekt 35 doden

8 mei Justitie in Zweden onderzoekt de dood van 35 bewoners door het coronoavirus in een verzorgingshuis. Medewerkers zeggen onbeschermd te moeten ‘pendelen’ tussen zieke en gezonde ouderen. Daardoor is inmiddels ruim een derde van de bewoners overleden.