VS mobiliseren 24.000 agenten aan de Mexicaanse grens om aflopen migratiemaatregel Title 42

Deze maatregel was ingesteld op het hoogtepunt van de coronapandemie door de regering van president Donald Trump en in stand gehouden door de regering van zijn opvolger Joe Biden. Title 42 beroept zich op het beschermen van de nationale volksgezondheid en stelt de autoriteiten in staat om migranten terug te sturen die de grens zijn overgestoken. Zo moest verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan. In drie jaar tijd is Titel 42 zo’n 2,8 miljoen keer ingezet. Milljoenen mensen zijn zo teruggestuurd naar Mexico zonder dat ze de VS een asielaanvraag hebben kunnen indienen.

Het aflopen van Title 42 wordt door de grensstaten gevreesd, omdat zij vrezen dat er een run op de grens zal ontstaan. Om de lokale autoriteiten te helpen, kondigde de regering woensdag de inzet aan van ‘meer dan 24.000 agenten en wetshandhavers, evenals meer dan 1100 coördinatoren’ van de grenspolitie. Begin mei werden al 1400 militairen uitgezonden door het ministerie van Defensie, ter versterking van de 2500 manschappen van de Nationale Garde die al langs de grens zijn gestationeerd om de douane te helpen.

De douane verwacht dat dagelijks 10.000 migranten de grens met Mexico zullen oversteken als in de nacht van donderdag op vrijdag de noodmaatregel eindigt. Dat is een verdubbeling van het gemiddelde in maart. In april is het aantal mensen dat de grens in het zuiden van de VS oversteekt al fors toegenomen.

Nieuwe beperkingen

Ondertussen heeft de VS nieuwe beperkingen op het aanvragen van asiel ingevoerd. Ze werden aangekondigd in februari en treden donderdagnacht in werking. Voordat asielzoekers zich aan de grens kunnen melden, moeten ze nu een afspraak hebben gekregen via een telefonische aanvraag.

Voldoen asielzoekers niet aan die voorwaarde, dan wordt hun verzoek automatisch verworpen en kunnen ze worden onderworpen aan een versnelde deportatieprocedure, waardoor ze vijf jaar lang de VS niet mogen betreden. Voor onbegeleide minderjarigen geldt die voorwaarde overigens niet; zij worden hoe dan ook het land binnengelaten.

Ook zijn de VS van plan regionale asielcentra op te zetten in Colombia en Guatemala. In de centra wordt beoordeeld of migranten in aanmerking komen voor asiel en andere humanitaire en arbeidstrajecten in de VS. De centra moeten de werklast van de Amerikaanse douane aan de zuidelijke grens verlichten.