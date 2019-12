‘VS misleidden publiek jarenlang over oorlog in Afghanistan’

Het dagblad zegt dat het meer dan 2000 pagina’s heeft bemachtigd met notities over gesprekken met generaals, diplomaten en andere topfiguren. Die spraken openhartig met onderzoekers van de Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), die uitzocht welke fouten waren gemaakt in Afghanistan. Het Congres riep SIGAR in 2008 in het leven.