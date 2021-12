VS-minister Blinken: ‘Rusland staat klaar om Oekraïne binnen te vallen’

,,We weten niet of Poetin al besloten heeft tot een inval, maar hij heeft er alles voor klaargezet”, zei Blinken na de bijeenkomst in de Letse hoofdstad Riga.

Eerder gezien

,,We hebben dit allemaal eerder gezien”, aldus Blinken, doelend op de Russische inval in 2014 en de daaropvolgende annexatie van de Krim. ,,Zou Rusland het pad van de confrontatie kiezen, dan zullen we in overleg met onze bondgenoten onmiddellijk zeer stevig antwoorden”, aldus Blinken. Hij doelde op zware economische sancties. ,,Ik zie bij hen een grote solidariteit en vastberadenheid.”