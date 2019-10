VS legt Chinese bedrijven sancties op wegens mensenrechten

De Amerikaanse regering legt sancties op aan 28 Chinese instanties en bedrijven. Deze zijn volgens de VS betrokken bij mensenrechtenschendingen en misbruik van Oeigoeren en andere islamitische minderheden in de regio Xinjiang.

Minister Wilbur Ross van Handel kwam met de lijst, waarop acht Chinese techbedrijven staan, waaronder de surveillance-bedrijven Hikvision en Dahua, twee van 's werelds grootste producten van surveillance-apparatuur. Andere bedrijven op de lijst houden zich onder meer bezig met kunstmatige intelligentie en stemherkenning.

De Amerikaanse regering was afgelopen voorjaar al van plan bedrijven op de zwarte lijst te plaatsen voor de rol die ze spelen in de onderdrukking van de Oeigoeren. Zo zou de surveillance-apparatuur van de ondernemingen, met ook gezichtsherkenningstechnologie, gebruikt worden in interneringskampen.

De genoemde bedrijven, die volgens de VS betrokken zijn bij ‘een repressiecampagne van de Chinese overheid’, kunnen geen Amerikaanse producten meer kopen. De VS kan de ‘brute onderdrukking van etnische minderheden in China niet tolereren’, aldus Ross in een verklaring.

De Chinese regering heeft altijd volgehouden dat de kampen in Xinjiang een soort trainingscentra zijn waar extremisme wordt aangepakt en mensen nieuwe vaardigheden krijgen aangeleerd. Volgens experts en activisten worden met name Oeigoeren en leden van andere overwegend islamitische minderheden naar de kampen gestuurd. Human Rights Watch heeft de mensenrechtenschendingen vergeleken met de Culturele Revolutie, die miljoenen doden tot gevolg had.