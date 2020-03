VS in spagaat door corona: kiezen voor volksgezondheid of de economie?

Thailand spuugt gal over extrava­gant verblijf koning Rama in Duits vierster­ren­ho­tel

13:36 Het verblijf van de Thaise koning Rama X (67) in een superdeluxe hotel in de Duitse deelstaat Beieren heeft in zijn vaderland tot een golf aan protesten geleid. De monarch heeft in het viersterren Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen gezelschap van twintig vrouwen en een complete hofhouding. Ronduit belachelijk, vinden ze in Thailand. Op Twitter hebben in een dag tijd al ruim een miljoen Thai hun ongenoegen geuit met gebruik van de hashtag (vertaald) #waaromhebbenwijeenkoningnodig.