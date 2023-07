VS heeft geen contact met Noord-Korea over Amerikaanse militair die de grens overstak

De 23-jarige Amerikaan Travis King bezocht Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea’s scheidt, en liep tijdens een toeristische rondleiding opeens Noord-Koreaans grondgebied in, waar hij werd aangehouden. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Het is niet bekend waarom de militair, die onlangs twee maanden vastzat in een Zuid-Koreaanse gevangenis, besloot de grens over te steken. Volgens verschillende Amerikaanse media, waaronder CBS News, zou de militair om disciplinaire redenen naar de VS worden teruggestuurd, maar op het vliegveld in Seoul zijn ontkomen. Hij sloot zich aan bij een groep toeristen en kwam zo in de gedemilitariseerde zone terecht.