VS deelt inlichtingen rond mogelijke invasie Oekraïne om Poetin dwars te zitten

Michael McFaul, Amerika’s ambassadeur in Moskou toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde, heeft met enige verbazing gevolgd wat Amerikaanse spionagediensten naar buiten brengen. ,,De kwaliteit van de inlichtingen lijkt veel beter dan toen ik in 2014 briefings las en me afvroeg wat Poetin zou doen”, zegt hij. ,,Dat is een interessante vraag, wat is daar gaande, is het technologie? Ze lijken beter geïnformeerd dan wij destijds.”