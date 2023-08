VS beschuldigt Rusland van intimidatie medewerkers consulaat

Rusland is volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bezig om (oud-)medewerkers van het Amerikaanse consulaat ‘te intimideren’. De Amerikanen doelen op de ondervraging van Robert Shonov, een voormalig medewerker van de diplomatieke post. De aantijgingen aan zijn adres zijn volgens de VS ‘volledig ongegrond’.

De Russische autoriteiten gaven maandag een video vrij waarin te zien is hoe Shonov verhoord wordt. De Rus, die meer dan 25 jaar op het consulaat in Vladivostok werkte, speelde volgens Moskou als informant inlichtingen door aan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten reageerden na zijn arrestatie in mei al verontwaardigd.

De Russische geheime dienst FSB beschuldigt Shonov ervan medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Moskou te informeren over de manier waarop de Russische dienstplichtcampagne - vooral bedoeld om voldoende soldaten naar Oekraïne te kunnen sturen - de politieke onvrede onder de bevolking aanwakkert in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024 in Rusland. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een bericht van het Russische staatspersbureau Tass.

Maandag verschenen in Russische staatsmedia ook zeldzame beelden van Paul Whelan, een ex-marinier die sinds 2018 in Rusland vastzit. De voor spionage veroordeelde Amerikaan was in zwarte gevangeniskleding te zien tussen andere gedetineerden. Washington zegt er alles aan te doen om hem thuis te krijgen, maar pogingen daartoe liepen op niets uit.

,,Wij zijn fel tegen de pogingen van de Russische veiligheidsdiensten - die worden gesteund door Russische staatsmedia - om onze medewerkers te intimideren en lastig te vallen’’, vat een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de situatie samen.

In december 2022 slaagde Washington erin om de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner uit een Russische gevangenis te krijgen. Zij werd geruild tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

Volledig scherm De gevangenenruil tussen de Amerikaanse Brittney Griner en de Rus Viktor Bout op een verlaten landingsbaan in Abu Dhabi. © videostill