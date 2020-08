VS arresteert voormalige CIA-medewerker wegens spionage voor China

Alexander Yuk Ching Ma, een genaturaliseerde Amerikaan, werd vrijdag gearresteerd. Volgens de gerechtsdocumenten hebben Ma en zijn familielid meer dan tien jaar lang Amerikaanse geheime defensie-informatie doorgegeven aan Chinese spionnen. Ma ging in 1982 aan de slag bij de CIA. Volgens de speurders had hij een Top Secret-veiligheidsmachtiging. In 1989 verliet hij de CIA en verhuisde hij naar het Chinese Shanghai. In 2001 keerde hij terug naar de VS en vestigde zich op Hawaii.

Verdenking

De bal zou aan het rollen zijn gegaan na drie dagen van vergaderen in Hongkong in maart 2001, toen de twee voormalige CIA-agenten informatie doorspeelden aan de Chinese inlichtingendienst over het personeel en de werking van de CIA en de manier waarop het agentschap in het geheim communiceert.

Volgens de openbare aanklagers werd een deel van de vergadering opgenomen op video en is onder andere in een fragment te zien hoe Ma 50.000 dollar (destijds ongeveer 45.500 euro) aan cash geld telde dat hij ontving in ruil voor geheime informatie.

Hawaii

Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat Ma na zijn verhuizing naar Hawaii probeerde om een baan te bemachtigen bij de FBI, zodat hij opnieuw toegang zou krijgen tot geheime informatie van de Amerikaanse overheid die hij dan kon doorspelen aan zijn Chinese contacten.

Het FBI-kantoor in Honolulu wierf Ma in 2004 aan als linguïst. In de daaropvolgende zes jaar maakte hij regelmatig kopieën en foto’s van officiële documenten en stal hij officiële documenten die soms aangemerkt stonden als ‘geheim’, die hij tijdens frequente trips meenam naar China.

Waarom de man nu pas werd gearresteerd, is nog onduidelijk.