Vrouwen protesteren massaal tegen 'creepy Twitteraar' Trump

De tweede vrouwenmars is een landelijk protest tegen de huidige regering en markeert het einde van Trumps eerste jaar in het Witte Huis. De betogingen in zo'n 250 steden, waaronder Washington, New York, Los Angeles en Chicago gingen vergezeld van vele toespraken waarin Trump en zijn beleid fel werden bekritiseerd en als vrouwonvriendelijk werden bestempeld. 'Tijd voor pussy power', zo was te lezen op de borden. Sommigen eisten de afzetting van de president.



In Los Angeles liepen beroemde sterren mee als Eva Longoria, Natalie Portman en Scarlett Johansson. ,,Onze stem is het krachtigste middel wat we hebben om verandering teweeg te brengen'', zo zei actrice Eva Longoria. ,,Iedereen die het voorrecht heeft om te stemmen, moet dat ook doen.''