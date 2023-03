Vrouwen mogen in zwembaden Berlijn voortaan topless zwemmen

Vrouwen mogen voortaan ook met ontbloot bovenlichaam baantjes trekken in Berlijnse zwembaden. De autoriteiten verleenden toestemming nadat een 33-jarige vrouw had geklaagd dat mannen wel ‘ oben ohne ’ mogen zwemmen. Ze vond dat discriminatie en kreeg gelijk.

De vrouw werd in december in een zwembad in Berlijn-Kaulsdorf gevraagd haar borsten te bedekken, zo meldt Der Spiegel. Ze weigerde en werd toen uit het zwembad gezet. De vrouw liet het daar niet bij zitten en diende een discriminatieklacht in bij de ombudsman van de deelstaat.

Ze wees erop dat de huisregels van de zwembaden in de Duitse hoofdstad geen geslachtsspecifieke bepalingen bevatten en dat daarin alleen staat dat zwemmers ‘standaard’ zwemkleding moeten dragen. Over het bedekken van het bovenlijf wordt niet gesproken. De autoriteiten bepaalden nu dat niemand meer de borst hoeft te bedekken, en dat geldt zowel voor de binnen- als buitenbaden.

‘Gelijke rechten’

Het besluit creëert ‘gelijke rechten voor alle Berlijners, man, vrouw of niet-binair’ en creëert ook ‘rechtszekerheid voor het personeel in de badinrichtingen’, zei het hoofd van de ombudsman, Doris Liebscher, tegen het Duitse medium. ,,Het gaat er nu om dat de regeling consequent wordt toegepast en dat er geen huisuitzettingen of huisverboden meer worden uitgevaardigd.”

Vorig jaar introduceerden verschillende steden in Duitsland volgens Der Spiegel al shirtloos zwemmen voor alle geslachten in gemeentelijke zwembaden. Dat gebeurde onder meer in Siegen in Noordrijn-Westfalen en Göttingen in Nedersaksen.

Sociale media

Ook op grote sociale media lijkt een kentering aanstaande. In januari adviseerde de raad van toezicht van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, dat ze vrouwentepels moeten toestaan op hun platformen, net zoals de tepels van mannen online mogen worden geplaatst. De huidige regels zijn niet inclusief, gebruikers moeten gelijk worden behandeld, meldde het Oversight Board toen.

