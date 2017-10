Vrouwen aan de macht in Noorwegen

Erna Solberg (56), die in Oslo leiding geeft aan een rechtse coalitieregering, schudde haar kabinet tussentijds flink op. Zij heeft Ine Eriksen Soreide overgeheveld van het departement van Defensie naar Buitenlandse Zaken. Daarmee is Soreide (41) de eerste vrouw op dat ministerie. Haar voorganger, Borge Brende, vertrekt naar het World Economic Forum waar hij directeur wordt.

Het is een mooie extra bladzijde in de ge­schied­schrij­ving van Noorwegen

Met Solberg als premier, Soreide op Buitenlandse Zaken en Siv Jensen (48) op Financiën (sinds 2013) zijn daarmee de drie belangrijkste kabinetsfuncties van Noorwegen in handen van vrouwen. ,,We zijn niet de eerste in de wereld, maar het is een mooie extra bladzijde in de geschiedschrijving van Noorwegen’’, aldus de premier. In 1986 haalde het land het wereldnieuws met een kabinet waarin bijna evenveel vrouwen zaten als mannen, acht van de 18 bewindslieden.