Vrouwelijke Syriëganger uit Gouda aangehouden op Schiphol, kind (4) naar kinderbescherming

updateEen 28-jarige vrouwelijke Syriëganger is vanavond op Schiphol aangehouden. Haar 4-jarig zoontje dat met haar meereisde is overgedragen aan raad voor de kinderbescherming. Dat meldt het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Het gaat om K.S. uit Gouda. Zij vertrok in december 2013 naar Syrië. Op 30 oktober meldde zij zich, samen met een andere Nederlandse vrouw, bij het Nederlandse consulaat in Ankara.

Eerder vanavond meldde een Turks persbureau dat twee Nederlandse ‘vermeende terroristen’ door de Turkse regering op het vliegtuig naar Nederland waren gezet. Het blijkt dus om een vrouw en een kind te gaan. De advocaat van de vrouw kan nog niet op haar zaak ingaan. De vrouw is direct na aankomst aangehouden en vastgezet, doorgaans gebeurt dat op een van de twee speciale terroristenafdelingen van de gevangenissen in Rotterdam of Vught.

S. meldde zich eind oktober samen met een andere Syriëganger, Fatima H. uit Tilburg, bij het Nederlandse consulaat in Ankara. S. ontsnapte enige tijd daarvoor uit detentiekamp Al Hol in Noord-Syrië. Dat deed ze, zo meldde haar advocaat eerder, vanwege de dreiging die uitging van andere vrouwen in het kamp. Vooral Russische en Tsjetsjeense jihadisten tonen zich in de kampen bijzonder fel tegen andere vrouwen die terreurbeweging IS niet fanatiek genoeg aanhangen. ,,Die dreiging werd steeds feller, daarnaast kwam de winter eraan. Vorige winter zijn veel kinderen gestorven.”

Fatima H. werd eerder al door Turkije op het vliegtuig naar Nederland gezet. Het kabinet was daar toen verontwaardigd over, het Nederlanderschap van de vrouw was net daarover ingenomen.

Sinds half november heeft Turkije al meer dan honderd buitenlandse terroristen teruggestuurd naar hun eigen land. Het gaat om (mannelijke) strijders die Turkije eerder heeft opgepakt in Noord-Syrië tijdens de militaire operatie daar. Volgens de laatste cijfers van inlichtingendienst AIVD verblijven er momenteel zo’n 20 Nederlandse jihadisten en dertig kinderen die uit Syrië zijn vertrokken, in Turkije.

Premier Mark Rutte zei vorige maand opheldering te vragen aan Turkije. Het was toen niet duidelijk om hoeveel Nederlandse uitreizigers het daar gaat. De terugkeer van door Turkije opgepakte strijders is omstreden. Volgens Turkije moeten ze worden berecht in het land waar ze geboren zijn. Verschillende Europese landen willen de vermeende terroristen echter niet opnemen.

Begin november kondigde Turkije al aan opgepakte strijders terug te zullen sturen naar het land van herkomst. Een week later stuurde het land twee vermeende terroristen terug, een Deen en een Amerikaan.