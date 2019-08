Vrouw vermiste oud-topman Philips spreekt: ‘Hij stapte mogelijk in foute taxi’

Britse moeder van drie kinderen in brand gestoken terwijl ze sliep

11:48 Een 44-jarige Britse vrouw is op gruwelijke wijze om het leven gekomen op het Caribische eiland Barbados. Natalie Crichlow werd, terwijl ze in de stad Christ Church lag te slapen in het huis van haar gehandicapte broer, overgoten met een brandbare vloeistof die vervolgens werd aangestoken. De moeder van drie kinderen stierf later in het ziekenhuis aan ernstige brandwonden die driekwart van haar lichaam bedekten.