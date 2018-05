Vrouw verliest arm na beet van krokodil, enkele dagen later trouwt ze

Belgische zangeres Maurane (57) overlijdt drie dagen na rentree

10:48 De Belgische zangeres Maurane is op 57-jarige leeftijd overleden. Haar lichaam werd gisteravond aangetroffen in haar bed in haar woning in Schaarbeek. De zangeres, die Franse chansons zong, had juist dit weekend haar rentree gemaakt na problemen aan de stembanden.