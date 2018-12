Vrouw van 136 kilo vermoordt vriend door op hem te gaan zitten

Het was op 18 maart dit jaar dat Thomas toesloeg. Na een avondje drinken liep een kleine discussie uit de hand in hun huis in Erie, Pennsylvania. Thomas greep eerst een mes en stak Butler in zijn hand. Ook heeft ze hem met een tafelpoot op zijn hoofd en in zijn nek geslagen.

De ‘genadeslag’ kwam toen Thomas op Butlers hoofd ging zitten. Tegen haar 136 kilo was hij niet opgewassen: uit een autopsierapport blijkt dat hij is gestikt onder haar gewicht. Thomas heeft zelf 911 gebeld en zou geschreeuwd hebben: ,,Ik heb mijn vriend vermoord!” Butlers lichaam werd op de vloer van de woonkamer gevonden.

Dronken uitgegleden

De advocaten van Thomas stelden eerder dat haar actie niet met voorbedachten rade is geweest, maar dat ze dronken was, uitgleed en bovenop Butler viel, waardoor hij overleed. Die theorie was echter niet geloofwaardig door de steekwond in de hand van Butler en de wonden in zijn nek.

Quote Ze verdiende levenslang. Sandra Butler, Broer van slachtoffer Keeno Butler

De zus van het slachtoffer, Sandra Butler, vindt de strafeis niet voldoende. ,,Ik vind dat ze veertig jaar of meer moet zitten. Ze verdiende levenslang.” Haar familie is nog niet over de dood van Keeno Butler heen. ,,Mijn moeder roept nog iedere nacht om hem.”

Thomas kan een celstraf van 18 tot 36 jaar verwachten voor doodslag. De uitspraak is 21 december.